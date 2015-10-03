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موقع روسيى: هجوم سورى برى وشيك على حماة ومناطق أخرى بغطاء جوى روسي

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موقع روسيى: هجوم سورى برى وشيك على حماة ومناطق أخرى بغطاء جوى روسي موقع روسيى: هجوم سورى برى وشيك على حماة ومناطق أخرى بغطاء جوى روسي
ذكر الموقع الالكترونى لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" مساء اليوم الجمعة أن الجيش السورى يستعد لعملية برية واسعة فى مثلث (حماة - السلمية - حمص) ، التى قصفت الطائرات الروسية أمس مواقع لـ داعش" و"النصرة" فيها.

ولفت الموقع إلى أن الطائرات الروسية ستقوم بتأمين الغطاء الجوى للقوات السورية خلال هذا الهجوم الواسع.

ومن جانبه ، لم يستبعد فلاديمير يفيسييف خبير مركز الأمن الدولى بموسكو أن يتم استخدام الطائرات الروسية ضمن العمليات الهجومية البرية التى ستقوم بها القوات المسلحة لكل من إيران وسوريا فى محافظة حماة.

وقال الخبير الروسى "أعتقد أن سوريا تخطط لهجومٍ فى مدينة حماة، وسيتم استخدام الدعم الجوى الروسى خلال هذا الهجوم البري".وأشار إلى احتمال استخدام طائرات "سوخوى ــ 25" و"سوخوى ــ 24" و"سوخوى ــ 34" ومروحيات قتالية من طراز " مى ــ 24" و"مى ــ 35" كغطاء جوى فى هذا الهجوم البري.
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