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الكويت تتخذ تدابير وقائية لمواجهة عدوى الكوليرا إثر اكتشاف إصابتين

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الكويت تتخذ تدابير وقائية لمواجهة عدوى الكوليرا إثر اكتشاف إصابتين الكويت تتخذ تدابير وقائية لمواجهة عدوى الكوليرا إثر اكتشاف إصابتين
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة مرض الكوليرا، مؤكدة انها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أى حالة مصابة وذلك إثر اكتشاف إصابتين قادمتين من العراق تم علاجهما وجارى تماثلهما للشفاء.

وأكدت الوزارة الكويتية - فى بيان اليوم الجمعة- اتخاذ كامل الاحتياطات المطلوبة نظرا لاحتمال ظهور حالات أخرى بين القادمين من العراق، مشددة على أنها "حالات فردية ولا تشكل خطرا كبيرا على دولة الكويت".

وأوضحت أن الكويت تتمتع ببنية تحتية من شبكات المياة والمجارى الصالحة لمنع تفشى المرض مع توفر الاغذية الصالحة والرقابة الصحية ووجود الوعى الصحى الكافى للأفراد بالمجتمع وتوفر العلاجات الكافية من المغذيات والادوية والمضادات الحيوية للتعامل مع الحالات ومخالطيهم.
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