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مؤشرات الفرز ترجح المستشار عبد الله قنديل لرئاسة نادى النيابة الإدارية

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مؤشرات الفرز ترجح المستشار عبد الله قنديل لرئاسة نادى النيابة الإدارية مؤشرات الفرز ترجح المستشار عبد الله قنديل لرئاسة نادى النيابة الإدارية
قالت مصادر مطلعة، إن المؤشرات الأولية لنتائج الفرز بانتخابات نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، ترجح كفة المستشار عبد الله قنديل، للفوز بمقعد رئيس النادى للمرة الثانية.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن عملية الفرز حتى الآن تشير لتقدم المستشارين الشافعى الصالح، ورضا عبد الكريم، ومحمد أبو باشا، وطارق بدر، المرشحين على مقاعد المخصصة المستشارين.

وتقدمت أرقام المستشار أحمد جلال بفارق كبير على المرشحين الآخرين على الثلاثة مقاعد المخصصة لرؤساء النيابة، ويليه المستشار إياد عبد الحكيم فى فارق الأصوات، أما المستشار عمر نصر والمستشار معتز هلال هما الأوفر حظا حتى الآن فى تعداد الأصوات على الثلاثة مقاعد المخصصة لوكيل النيابة الأول.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادى النيابة الادارية المقرر تجرى على منصب الرئيس، و5 مقاعد للمستشارين، و3 مقاعد لرؤساء النيابة، و3 مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ومقعدين عن وكلاء النيابة، ومقعد واحد للمتقاعدين، بإجمالى 15 مقعدا يتنافس عليها 42 مرشحا من مختلف درجات أعضاء النيابة.

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