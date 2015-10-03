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رئيس الحركة القومية التركى يتهم أردوغان بتدبير المؤامرات ضد شعبه

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رئيس الحركة القومية التركى يتهم أردوغان بتدبير المؤامرات ضد شعبه رئيس الحركة القومية التركى يتهم أردوغان بتدبير المؤامرات ضد شعبه
اتهم رئيس حزب الحركة القومية التركى المعارض، دولت بهتشلى، الرئيس رجب طيب أردوغان، بتدبير المؤامرات ضد الشعب من قصره الأبيض فى العاصمة أنقرة.

وهاجم بهشلى أردوغان خلال تغريدات نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "لا ولن يمكن عمل تخطيط مستقبلى مع الشخص القابع فى القصر يحيك المؤامرات ضد شعبه ويسرق ويختلس ويهاجم ويهين ويسيئ للجميع".

وانتقد بهشلى كلمة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو التى قال فيها: "قصمنا ظهر الإرهاب".وعلّق قائلا: "الشخص المعلوم (فى إشارة لداود أوغلو) يقول إنه تم قصم ظهر الإرهاب ولكن فى واقع الأمر فإن الذى قصم ظهره هو تركيا والذى تحطّم هو العمود الفقرى لتركيا وبنيتها التاريخية والوطنية.. والذى تكسر هو الآمال والأحلام المستقبلية".

وأضاف بهشلى قاصدًا أردوغان ومسؤولى حزب العدالة والتنمية "إن هؤلاء لا يغادر الكذب ألسنتهم، ولا تفارقهم السرقة ولا تخلو أيديهم من الأموال الحرام".


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