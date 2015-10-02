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جمعية استهلاكية متنقلة ببرج العرب وحملات لإشغالات الطريق بالعامرية

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جمعية استهلاكية متنقلة ببرج العرب وحملات لإشغالات الطريق بالعامرية جمعية استهلاكية متنقلة ببرج العرب وحملات لإشغالات الطريق بالعامرية
واصلت الجمعية الاستهلاكية المتنقلة ببرج العرب فى تقديم خدماتها من سلع استهلاكية غذائية جافة ولحوم وأسماك للأهالى برج العرب كل أسبوع بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد متولى - رئيس مركز ومدينة برج العرب.

كما قامت إدارة الكهرباء بالمركز بتركيب الكشافات على أعمدة الإضاءة العامة بخطة الإحلال والتجديد لطريق برج العرب – الغربانيات، حيث تم اليوم تركيب عدد 27 عمودا ليتم بذلك الانتهاء من تركيب الـ100 كشاف بالطريق ليتم بعد ذلك إطلاق التيار لإضاءة الطريق.

من جهة أخرى شن حى العامرية برئاسة علاء يوسف حملة إزالة لرفع الإشغالات المتواجدة بمناطق شارع الشرقاوى، وحول سور مستشفى العامرية، وشارع دار الشفاء، وشارع المنشاوى، حيث تم رفع جميع الإشغالات المتواجدة بالمناطق المذكورة.

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