مرشح بحزب النور بالإسكندرية: سنطبق منهج الاقتصاد الوسطى لزيادة الاستثمار

قال عمرو مكى، المرشح بدائرة الرمل بالإسكندرية، إن خطة حزب النور فى زيادة الاستثمار تعتمد على تطبيق منهج "الاقتصاد الوسطى" وهو الجمع بين القطاع العام والخاص والأعمال لزيادة فرصة الاستثمار ونمو الاقتصاد المصرى.

وأضاف خلال مؤتمر حزب النور بدائرة الرمل، أن القطاع التعاونى يحدث تكافؤا اجتماعيا بين طبقات المجتمع، ويحدث تنمية ورفع الدخل، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للدخل لعمل عيشه كريمة للمواطنين.

وأشار "مكى" إلى ان حزب النور سيشجع إلى عمل اكتتابات فى أسواق المال بدلاً من وضع الأموال فى البنوك لتشجيع الاستثمار وزيادته، موضحاً أن البنوك لا ترفع الاستثمار لأنها ليس لها علاقة بتشغيل الأموال ووضعها فى استثمارات ناجحة يستفاد منها المجتمع.