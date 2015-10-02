أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح بحزب النور بالإسكندرية: سنطبق منهج الاقتصاد الوسطى لزيادة الاستثمار

Google+ Print
مرشح بحزب النور بالإسكندرية: سنطبق منهج الاقتصاد الوسطى لزيادة الاستثمار مرشح بحزب النور بالإسكندرية: سنطبق منهج الاقتصاد الوسطى لزيادة الاستثمار
قال عمرو مكى، المرشح بدائرة الرمل بالإسكندرية، إن خطة حزب النور فى زيادة الاستثمار تعتمد على تطبيق منهج "الاقتصاد الوسطى" وهو الجمع بين القطاع العام والخاص والأعمال لزيادة فرصة الاستثمار ونمو الاقتصاد المصرى.

وأضاف خلال مؤتمر حزب النور بدائرة الرمل، أن القطاع التعاونى يحدث تكافؤا اجتماعيا بين طبقات المجتمع، ويحدث تنمية ورفع الدخل، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للدخل لعمل عيشه كريمة للمواطنين.

وأشار "مكى" إلى ان حزب النور سيشجع إلى عمل اكتتابات فى أسواق المال بدلاً من وضع الأموال فى البنوك لتشجيع الاستثمار وزيادته، موضحاً أن البنوك لا ترفع الاستثمار لأنها ليس لها علاقة بتشغيل الأموال ووضعها فى استثمارات ناجحة يستفاد منها المجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365