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بالصور.. انطلاق احتفالية الصوفية بمليونية الصلاة على النبى شمال أسوان

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انطلقت مساء اليوم، الجمعة، احتفالية مجلس المليون "صلاة على النبى" بنجع الشماخية بقرية البصيلية بحرى التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، فى حضور أكثر من 5 آلاف شخص من أبناء الطرق الصوفية وأهالى محافظات أسوان والأقصر وقنا.

وبدأت فعاليات الاحتفالية، بتلاوة القران الكريم، وأعقبها مجالس الذكر عن طريق التواشيح الدينية والمديح بالصلاة على رسول الله، وتقديم المشروبات والوجبات والحلوى لضيوف الاحتفالية واللاجئين، بجانب توزيع كتيبات الصلاة على النبى.

وأكد الشيخ حسين البيومى، أحد المنظمين، أن الاحتفالية جاءت هذا العام بتنظيم متطوعين من الطرق الصوفية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وفتح مركز شباب الشماخية أمام الاحتفالية السنوية.

وأضاف الشيخ البيومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك مجموعة من طلاب جامعة الأزهر الإندونيسيين الجنسية، الذين حرصوا على حضور الاحتفالية من القاهرة إلى أسوان، لافتاً إلى أنه يتمنى من الجميع التكاتف لإحياء مثل هذه المجالس ".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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