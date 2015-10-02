جريدة صدى بنى سويف:مواطنو الإسكان الاجتماعى يهجرون مساكنهم بسبب نقص الخدمات

فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر"اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة "صدى بنى سويف" التى يرأس مجلس إدارتها وتحريرها رمضان أبو إسماعيل، والصادرة عن المحافظة والتى أبرزت فى صدر صفحتها الأولى خبرا يقول أن أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعى يهجرون مساكنهم بسبب نقص الخدمات.

وأشارت الجريدة إلى استيلاء البلطجية على وحدات المشارقة، وأبرز العناوين والتحقيقات التى تضمنها العدد:

>- رئيس مركز الواسطى يعترف بالمشكلات ويضع روشتة العلاج

>- رئيس مركز ناصر يعلن عن مفاجآت لأهالى المركز

>- الدولى محمد فاروق: انتظرونى فى انتخابات اتحاد الكرة القادمة

>- فى حوار حصرى.. وكيل مديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف يعلن تفاصيل مسابقة تعيين المعاقين ويحدد ضوابط التثبيت ويشرح تفاصيل قانون الخدمة المدنية

>- أصحاب النفوذ حولوا الشوارع إلى مغاسل للسيارات ضاربين عرض الحائط بالقوانين

>- أهالى قمبش يستغيثون.. المياه اغرقت المنازل و"منيل موسى" تطرح الحلول على الحكومة

>- "أهالى منهرو" يطالبون الحكومة بضرورة الإسراع فى توصيل الصرف الصحى نقيب الفلاحين: انفراج أزمة تسويق قطن "أهناسيا الخضراء"



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