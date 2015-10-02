هبوط أرضى مفاجئ يهدد 650 أسرة بقرية "الجندول" بالإسماعيلية

تشهد قرية الجندول إحدى القرى السياحية بطريق عمارة السياحى (البلاجات سابقا ) كارثة تهدد حياة المواطنين بسبب هبوط مفاجئ لأرضيات الوحدات السكنية التى يقطنها ما يقرب من 650 أسرة وتجمعات من المياه الجوفية أسفل القواعد الخرسانية بمسافة 5 أمتار تقريبا مما أدى إلى شروخ فى المبانى وخاصة الأدوار السفلية.

وقال عدد من سكان القرية إنهم فوجئوا بالهبوط أسفل الوحدات السكنية وهى مجموعة من الشاليهات فقاموا بإبلاغ إدارة القرية لعمل الصيانة وقاموا بتجميع مبلغ مالى 30 ألف جنيه من السكان للمساهمة فى الصيانة إلا أن إدارة القرية طالبتهم بمبلغ 30 ألف جنيه آخرين ليصل إجمالى المبلغ إلى 60 ألف جنيه للبدء فى أعمال الصيانة قبل أن تنهار الوحدات السكنية.

وطالب السكان بتدخل حى أول التابع له القرية للمساهمة فى الصيانة لأنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة ومعدات لشفط المياه من أسفل الوحدات وترميم السملات والقواعد الخرسانية.

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