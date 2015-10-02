السجن للاعب كرة قدم إنجليزي كسر ساق منافسه عمدًا

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة عام على لاعب كرة قدم في دوري الهواة (صنداي ليغ)، بعد أن داس بشدة متعمدا على ساق لاعب في الفريق المنافس، ما سبب له عدة كسور.

وأقر اللاعب ناثانيل كير، البالغ من العمر 24 عاما، بارتكابه الواقعة أمام محكمة مانشستر كراون، بحسب ما جاء بموقع BBC.

وكان اللاعب الضحية ستيوارت بارسونز، البالغ من العمر 30 عاما، يتجادل مع أحد زملاء كير، قبل الحادث مباشرة في ستوكبورت في أغسطس الماضي.

وأجريت لبارسونز جراحة تصحيحية في كاحله الأيمن، وقضى أسابيع في المستشفى بعد الاعتداء.

ووقع الاعتداء في المبارة الأولى من الموسم، بين فريقي “إيمغريشان إف سي” و”غولد كاب إيه إف سي” في دوري ستوكبورت للهواة.

وقال بارسونز إنه لمس الكرة مرتين، قبل أن يهاجمه كير بقدميه، ما تسبب في خلع كاحله من مكانه، وكسره في منطقتين مختلفتين.

وبينما كان بارسونز ممددا على أرض الملعب يعاني من الألم المبرح، صاح كير إلى أحد زملائه قائلا: “لقد فعلتها من أجلك”.

وقالت لويز سبنسر من شرطة غريتر مانشستر: “الإصابة لها آثار كارثية على حياة اللاعب الضحية، بمعنى أنه لن يكون بمقدوره العمل لمساعدة عائلته الصغيرة”.

وأضافت أن القبض على اللاعب المعتدي ومحاكمته أثبت أنه لن يتم التسامح مع “الاعتداء وممارسة العنف”، خلال المباريات الرياضية.