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اليونيسيف: مقتل أكثر من 500 طفل خلال ستة أشهر في اليمن

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اليونيسيف: مقتل أكثر من 500 طفل خلال ستة أشهر في اليمن اليونيسيف: مقتل أكثر من 500 طفل خلال ستة أشهر في اليمن

 

أرشيفية

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” اليوم الجمعة، مقتل نحو 505 أطفال وإصابة 702 آخرين خلال ستة أشهر من الحرب المستمرة في اليمن.

حيث قال ممثل “اليونيسيف” في اليمن جوليان هارنس، في تقرير للمنظمة الدولية إن نحو 1,7 مليون طفل يمني عرضة لخطر سوء التغذية، وإن ما يقرب من 10 ملايين طفل بحاجة مُلحة للمساعدات الإنسانية.

و ذكرت ” روسيا اليوم” أن هارنس أكد  أن الوضع الغذائي في اليمن كان حرجًا حتى قبل اندلاع الحرب الجارية، إذ إن اليمن ينتج أقل من 10% من احتياجاته الغذائية في حين يستورد معظم المواد الغذائية، ولكن معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بدأت تتصاعد بشكل كبير مع اندلاع الحرب وهو ما سينعكس بالأخص على الأطفال هناك.

وبحسب تقرير “اليونيسيف” فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم أكثر من غيرهم عرضة لخطر سوء التغذية الحاد، وإن عددهم تضاعف خلال 2015 ثلاث مرات، حيث أصبح العدد 537 ألفا، مقارنة بـ 160 ألفا قبل بداية  الحرب في أواخر مارس مع بدء عملية “عاصفة الحزم” التي يشنها التحالف العربي ضد الحوثيين.

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