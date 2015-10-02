إيران تتسلم غدا جثامين ضحايا حادث تدافع منى

أعلنت إيران أنها ستتسلم صباح غد السبت مجموعة أولى من جثامين ضحايا حادث تدافع منى، ووفقا لوكالة إيرنا فستجرى مراسم استقبال فى مطار مهر أباد يشارك فيها الرئيس الإيرانى حسن روحانى وعدد كبير من المسئولين الإيرانيين.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية فقد تم نقل جثامين الحجاج الإيرانيين قبل ساعات من مکة المکرمة إلى جدة، على أن يتم نقلها إلى إيران صباحا.

ودعت الحکومة الإيرانية المواطنين إلى المشارکة الواسعة فى تشييع ضحايا کارثة منى فى طهران وباقى المحافظات.. ويذكر أنه قتل فى حادث تدافع منى نحو 465 من الحجاج الإيرانيين.