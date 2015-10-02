حبس ممثل شاب 4أيام لإتهامه بتعاطي المخدرات

أمر أحمد فهمى، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار شريف عبد المنعم مدير النيابة، بحبس ممثل شاب يدعى “هيثم م” و2 من أصدقائه، لاتهامهم بتعاطى مخدر الهيروين بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأنكر المتهم أمام أحمد فهمى وكيل النيابة وسكرتارية أحمد كمال حيازته للهيروين، وقال فى تحقيقات النيابة إنه كان متوجها لإحياء أحد الأفراح بالتجمع الخامس، ونفى حوزته للمواد المخدرة. بدأت تفاصيل الواقعة عندما استوقف كمين للشرطة سيارة كان بداخلها المتهم وأصدقاؤه، وبتفتيشها عثر بحوزتهم على مخدر الهيروين، وألقى القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالتهم النيابة القاهرة الجديدة لمباشرة التحقيقات.