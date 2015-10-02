أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حبس ممثل شاب 4أيام لإتهامه بتعاطي المخدرات

Google+ Print
حبس ممثل شاب 4أيام لإتهامه بتعاطي المخدرات حبس ممثل شاب 4أيام لإتهامه بتعاطي المخدرات

أمر أحمد فهمى، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار شريف عبد المنعم مدير النيابة، بحبس ممثل شاب يدعى “هيثم م” و2 من أصدقائه، لاتهامهم بتعاطى مخدر الهيروين بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأنكر المتهم أمام أحمد فهمى وكيل النيابة وسكرتارية أحمد كمال حيازته للهيروين، وقال فى تحقيقات النيابة إنه كان متوجها لإحياء أحد الأفراح بالتجمع الخامس، ونفى حوزته للمواد المخدرة. بدأت تفاصيل الواقعة عندما استوقف كمين للشرطة سيارة كان بداخلها المتهم وأصدقاؤه، وبتفتيشها عثر بحوزتهم على مخدر الهيروين، وألقى القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالتهم النيابة القاهرة الجديدة لمباشرة التحقيقات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا