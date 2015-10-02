الصحة: ارتفاع ضحايا الحجاج المصريين في منى لـ 126 متوفيا و110 متغيبين

أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين جراء حادث التدافع بمنى من 124 إلى 126 متوفيا حتى الآن فضلا عن 14 مصابا.

وقال وزير الصحة – فى تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى اراضى المقدسة ،مساء اليوم الجمعة، – إنه عقد اجتماعا اليوم مع كل من اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، واللواء نصر أرز مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية نائب رئيس بعثة حج القرعة، وخالد سلطان رئيس بعثة حج التضامن، ومحمد شعلان رئيس بعثة حج السياحة، والدكتور هشام عطا رئيس البعثة الصحية ونائبه الدكتور علاء عيد، وممثلا عن القنصلية المصرية بجدة المستشار القانونى للقنصلية محمد البيلى; وذلك لاستعراض جهود البعثات النوعية الثلاث وبعثة وزارة الصحة فى متابعة الحجاج المصريين الضحايا فى حادث التدافع بمنى.

وأوضح وزير الصحة أنه تلقى اليوم ثانى بيان رسمي من السلطات السعودية حول أعداد الضحايا المصريين فى الحادث إضافة إلى تقرير من البعثات النوعية الثلاث وبعثة وزارة الصحة بارتفاع حالات الوفيات جراء حادث التدافع بمنى إلى 126 متوفيا ، مشيرا إلى أن المتوفيين شملوا 91 حالة وفاة تم حصرها من خلال بعثة الحج الرسمية، و27 حالة وفاة تم الحصول على بياناتها من خلال السلطات السعودية، و8 حالات وفاة تم حصرها من خلال القنصلية المصرية بجدة.

وأضاف أنه بالنسبة للحجاج المتغيبين فقد ارتفع إجمالى عدد المبلغ بغيابهم من 72 إلى 110 متغيبين بعد ورود بلاغات جديدة لقنصلية المصرية العامة بجدة، مشيرا الى أنه سيتم نشر أسماء جميع المتغيبين على الموقع الاليكترونى لوزارة الأوقاف على شبكة الانترنت وكذلك أسماء حالات الوفيات المستحدثة، وأنه يتم حاليا تنسيق الجهود بين البعثات النوعية الثلاث للحج، والقنصلية العام بجدة للبحث عن المتغيبين.

وأشار إلى إنه يتم – حاليًا – إنهاء إجراءات استخراج شهادات الوفيات بالنسبة للحجاج المصريين المتوفيين جراء الحادث; وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بجدة.

ووجه وزير الصحة الشكر للسلطات السعودية على التسهيلات غير المحدودة التى تقدمها لبعثة الحج المصرية، مؤكدا أن تلك التسهيلات تعكس مدى عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية، على المستويين الرسمي والشعبي.

أ ش أ