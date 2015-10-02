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منظمة الصحة العالمية: 37 مليون مصاب بمرض نقص المناعة

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منظمة الصحة العالمية: 37 مليون مصاب بمرض نقص المناعة منظمة الصحة العالمية: 37 مليون مصاب بمرض نقص المناعة

أرشيفية

اعلنت منظمة الصحة العالمية ان عدد المصابين بمرض نقص المناعة “الايدز” الذين بحاجة الى علاج مضاد للفيروسات يبلغ 37 مليون شخص في العالم.

وحسب ما ذكرت وكالات RT أن وفق نتائج الدراسات السريرية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، يجب على كل من تشخص اصابته بهذا المرض المباشرة فورا بتناول الأدوية الخاصة بالعلاج، لأن هذا يساعد على اطالة عمر المصابين به ويقلص من احتمال نقله الى الآخرين. وقد استعملت هذه الطريقة في علاج 28 مليون شخص كانوا مصابين سابقا.

كما نصحت المنظمة الأشخاص الذين يحتكون بالمصابين بهذا المرض تناول مستحضرات مضادة للفيروسات للوقاية من المرض.

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