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مهرجان زوريخ السينمائي يمنح أرنولد شوارزنيجر الأيقونة الذهبية

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مهرجان زوريخ السينمائي يمنح أرنولد شوارزنيجر الأيقونة الذهبية مهرجان زوريخ السينمائي يمنح أرنولد شوارزنيجر الأيقونة الذهبية

أرنولد شوارزنيجر ي

كرّم «مهرجان زوريخ السينمائي» الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر، بمنحه جائزته الكبرى «الأيقونة الذهبية» عن مشواره الفني والسياسي الذي أمتد لأربعة عقود.

وأفادت وكالة «رويترز»، أن الجائزة تمنح تقديرًا للإنجازات التي حققها الممثل أوالممثلة على مدى الحياة. ومن بين المكرمين سابقًا بالجائزة ديان كيتون ومورجان فريمان.

وعاد شوارزنيجر -الذي اشتهر في البداية كلاعب كمال أجسام فاز ببطولة الكون (مستر يونيفرس) وسنه 20 عامًا- إلى التمثيل مرة أخرى بعد أن قضى ولايتين بمنصب حاكم كاليفورنيا من 2003 إلى 2011 .

وقال في المهرجان مساء أمس الأربعاء ” أنا سعيد بالعودة للتمثيل كما إني سعيد جدًا لأداء واجبي العام لذلك سأقدم مزيدًا من الأفلام”.

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