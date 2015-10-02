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تشكيل في الجول - خالد بيومي يختار مفاجأة دويدار وكوفي لتخطي النجم

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تشكيل في الجول - خالد بيومي يختار مفاجأة دويدار وكوفي لتخطي النجم تشكيل في الجول - خالد بيومي يختار مفاجأة دويدار وكوفي لتخطي النجم

يرى خالد بيومي المحلل الكروي ضرورة تغيير خطة لعب الزمالك أمام النجم الساحلي لأجل التأهل لنهائي الكونفدرالية.

الزمالك خسر مباراة الذهاب بخماسية مقابل هدف لتتصعب مهمة الإياب يوم السبت في القاهرة.

وسأل FilGoal.com خالد بيومي عن التشكيل الأنسب للزمالك في المهمة الصعبة جدا له أمام النجم الساحلي التونسي.

وأجاب خالد بيومي: "أحمد الشناوي في حراسة المرمى. لأنه ليس معنى ما حدث في لقاء الذهاب إلا يشارك في العودة فهو قادر على تحمل المسؤولية".

وعن باقي تشكيل الزمالك. اختار خالد بيومي الأتي..

الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد دويدار - محمد عادل جمعة.

الوسط: محمد كوفي - معروف يوسف - طارق حامد.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - باسم مرسي - أيمن حفني.

وعن كيفية تعامل الزمالك مع لقاء العودة قال بيومي لـFilGoal.com: "يجب على لاعبي الفريق نسيان نتيجة الذهاب. وخاصة أن كرة القدم لا تعرف المستحيل".

وأستكمل حديثه قائلا: "تخطي العقبة وارد خاصة إن الزمالك الفريق الأفضل حاليا في ".

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