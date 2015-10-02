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كوبر: حسام غالي رائع ولكن

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كوبر: حسام غالي رائع ولكن كوبر: حسام غالي رائع ولكن

أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب إن استبعاده لحسام غالي لاعب وسط الأهلي ليس معناه إنه لاعب سي.

وغاب غالي عن قائمة منتخب مصر لمواجهة تشاد السابقة والتي انتهت بفوز الفراعنة.

وتحدث كوبر عن حسام غالي قائلا: "غالي لاعب رائع ومهاري للغاية ويمتاز بقدرات رائعة في نقل الكرة".

وأضاف في تصريحات مع قناة CBC "ولكن عندما اختار أسماء للانضمام إلى بين 6 أو 7 لاعبين في نفس المركز بختار المناسب للخطة والأفضل من الجانب النفسي والكروي في وقت الاستدعاء".

وأوضح "من الممكن إلا يتفق معي العديد بشأن القرارات ولكن في النهاية بقيم اللاعبين في لحظة الاستدعاء وبختار الأفضل بينهم".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي السنغال وزامبيا وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم.

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