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يهودية تعتنق الإسلام وتنشئ صفحتين على فيس بوك لنشر تعاليم الدين الحنيف

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يهودية تعتنق الإسلام وتنشئ صفحتين على فيس بوك لنشر تعاليم الدين الحنيف يهودية تعتنق الإسلام وتنشئ صفحتين على فيس بوك لنشر تعاليم الدين الحنيف
ذكر موقع "المصدر" الإسرائيلى أن إسرائيلية، تدعى آية غارا وهى يهودية تعيش فى إسرائيل اعتنقت الإسلام، وأنشأت لها صفحتى فيس بوك جديدتَين تحت عنوان "حديث فى اليوم" و"أسئلة وأجوبة عن الإسلام".

وقال الموقع إن صفحة "أسئلة وأجوبة عن الإسلام"، تتحدث عن مبادئ وقيم الإسلام، وتُقدم صفحة أخرى، تحمل عنوان "حديث فى اليوم"، للمتصفحين حديثًا نبويًا واحدا من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن ضمن الأحاديث المنشورة على الصفحة الحديث النبوى الذي يقول: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ"، الحديث الذى يُنهى عن كلام النميمية، والحديث النبوى الذي يقول: "سَمِّ الله تعالى، وكُل بيمينك، وكُل مما يليك‏‎"، والذى يتحدث عن آداب المائدة اللائقة فى الدين الإسلامى.

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مصر 365