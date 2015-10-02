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"الدفاع الروسية" تعلن تدمير معمل يستخدمه "داعش" لإنتاج العبوات الناسفة

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"الدفاع الروسية" تعلن تدمير معمل يستخدمه "داعش" لإنتاج العبوات الناسفة "الدفاع الروسية" تعلن تدمير معمل يستخدمه "داعش" لإنتاج العبوات الناسفة
صرح الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن المقاتلات الهجومية "سو- "25 قد دمرت معملا لإنتاج العبوات الناسفة تابع لتنظيم داعش.

وأوضح الناطق باسم الدفاع الروسية فى بيان صحفى: أن طائرات سو 25 دمرت بشكل كامل مصنعا لإنتاج الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، كان مموها على شكل متجر كبير لبيع أسطوانات الغاز، بالقرب من معرة أون نعمان فى محافظة إدلب".كما تم تدمير قاعدة للأسلحة والمعدات العسكرية للإرهابيين. ونتيجة للضربة تم احتراق أكثر من 10 آليات للإرهابيين، وكان من بينها عربات مشاة قتالية".

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