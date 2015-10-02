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وزير الثقافة: الإسلام السياسى جلب الخراب ومصر دولة علمانية بالفطرة

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وزير الثقافة: الإسلام السياسى جلب الخراب ومصر دولة علمانية بالفطرة وزير الثقافة: الإسلام السياسى جلب الخراب ومصر دولة علمانية بالفطرة
قال حلمى النمنم وزير الثقافة، إنه لم تر والدول العربية والاسلامية لم تر أى خير من الإسلام السياسى، وأينما ظهر هذا الإسلام السياسى ظهر معه الخراب.

وأضاف "النمنم" خلال حواره مع حمدى رزق ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن مصر دولة علمانية بالفطرة وطوال تاريخها لم تقم فيها دولة دينية إلا فى حالتين فقط وفشلتا، هما محاولة إخناتون فى العصر الفرعونى القديم حاول أن يقمها وفشل فشل زريع، والأخرى فى عصر الدولة الفاطمية وفشلت أيضا.

وأكد وزير الثقافة، أن مصدر الإرهاب فى العالم بأكمله هو حسن البنا وسيد قطب، والوهابية لافتا إلى
>امتلاكه وثائق تثبت أن حسن البنا كان إرهابيا، حيث يعتبر قاتل القاضى أحمد الخازندار سكرتير حسن البنا الشخصى، وأنكر "البنا" وجود صلة بينه وبين سكرتيره فى التحقيقات بالنيابة آنذاك رغم اعترافات سكرتيره التى تثبت العكس.


>- حلمى النمنم يكلف رئيس قصور الثقافة بتفقد مشروع قصر حلايب وشلاتين

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مصر 365

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