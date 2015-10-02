وزير خارجية الإمارات يطالب المجتمع الدولى بدعم مصر فى مواجهة الإرهاب

قال وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده تشعر بالقلق حيال تفاقم العنف فى المنطقة العربية، لافتاً إلى أن الاستقرار مرتبط بمدى التعاون بين بلدان المنطقة، داعياً المجتمع الدولى لدعم مصر ومساعدتها ضد الإرهاب، وتابع :"استقرار مصر ضرورى لاستقرار المنطقة".

وأضاف وزير خارجية الإمارات خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده تدين التنظيمات الإرهابية وتستنكر أفعالها.

وحول الوضع اليمنى قال: إن الإمارات ملتزمة بالجهود لإعادة الاستقرار لليمن، وتابع: "ساهمنا بـ200 مليون دولار كمساعدات لليمن"، مشدداً على رفض بلاده التدخل الإيرانى بشؤون الإمارات الداخلية.

وشدد على أن ضرورة وجود حل لا سياسى للأزمة السورية، مشيرا إلى استقبال الإمارات لأكثر من 100 ألف لاجئ سورى.

ودعا وزير الخارجية الإماراتى إلى دعم الحكومة الليبية لمواجهة لتنظيم "داعش" الإرهابى وتحقيق الاستقرار.

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- محمد الدايرى يلتقى وزير الخارجية الإماراتى لبحث مستجدات الأوضاع فى ليبيا