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مرشح قبطى بقائمة النور: نلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية فى مواد الدستور

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مرشح قبطى بقائمة النور: نلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية فى مواد الدستور مرشح قبطى بقائمة النور: نلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية فى مواد الدستور
قال نادر الصيرفى، المرشح القبطى بقائمة غرب الدلتا لحزب النور، إن حزب النور يراعى الشريعة الإسلامية فى جميع قوانين الدستور قائلا: "لا نخجل من تطبيق الشريعة الإسلامية فى جميع بنود الدستور ونؤكد دعمنا للشريعة الإسلامية على الرغم من عدم اقتناع البعض".

وأضاف "الصيرفى" خلال مؤتمر حزب النور بالإسكندرية بدائرة الرمل، إن حزب النور واضح فى برنامجه الانتخابى ولا يوعد بدون تنفيذ، مؤكداً ان الحزب يسعى للاستقرار الشعب وحفظه من الانقسام .

وقال "الصيرفى" إن من ضمن برامج حزب النور هى السياسية البناءة لمصلحة المواطن ومكافحة الإرهاب مؤكداً أنه إذا الشعب المصرى ظل متماسكاً سيكافح الإرهاب والخارجين عن القانون ومريدى الانقسام فى الوطن .

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