أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس فنان شاب و2 من أصدقائه 4 أيام لحيازتهم هيروين فى مدينة بدر

Google+ Print
حبس فنان شاب و2 من أصدقائه 4 أيام لحيازتهم هيروين فى مدينة بدر حبس فنان شاب و2 من أصدقائه 4 أيام لحيازتهم هيروين فى مدينة بدر
أمر أحمد فهمى، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار شريف عبد المنعم مدير النيابة، بحبس ممثل شاب يدعى "هيثم م" و2 من أصدقائه، لاتهامهم بتعاطى مخدر الهيروين بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأنكر المتهم أمام أحمد فهمى وكيل النيابة وسكرتارية أحمد كمال حيازته للهيروين، وقال فى تحقيقات النيابة إنه كان متوجها لإحياء أحد الأفراح بالتجمع الخامس، ونفى حوزته للمواد المخدرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما استوقف كمين للشرطة سيارة كان بداخلها المتهم وأصدقاؤه، وبتفتيشها عثر بحوزتهم على مخدر الهيروين، وألقى القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالتهم النيابة القاهرة الجديدة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365