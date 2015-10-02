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إخماد حريق مصنع "فيبر قليوب" بمحافظة القليوبية دون خسائر بشرية

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إخماد حريق مصنع "فيبر قليوب" بمحافظة القليوبية دون خسائر بشرية إخماد حريق مصنع "فيبر قليوب" بمحافظة القليوبية دون خسائر بشرية
أكد اللواء طارق زايد رئيس مدينة قليوب سيطرة قوات الحماية المدنية بالقليوبية السيطرة على الحريق الذى نشب بمصنع فيبر بعزبة عبد الله باشا التابعة لمدينة قليوب.

وأضاف زايد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر بشرية، لافتا أنه جار حصر تلفيات المصنع من خامات ومعدات وندب مهندسى الإدارة الهندسية وإدارة الرخص لفحص موقف المصنع.

كانت انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق ودفعت بـ 5 سيارات للسيطرة على الحريق وإخمادة ومنع امتدادة للمبانى المجاورة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم قليوب بنشوب حريق فى مصنع فيبر وأقطان بناحية عزبة عبد الله باشا التابعة للمدينة قليوب، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة للتحقيقات.

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