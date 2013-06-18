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اشتباكات عنيفة فى بعض الأحياء الجنوبية لدمشق بين الجيش السورى والمعارضة

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اشتباكات عنيفة فى بعض الأحياء الجنوبية لدمشق بين الجيش السورى والمعارضة اشتباكات عنيفة فى بعض الأحياء الجنوبية لدمشق بين الجيش السورى والمعارضة

شهدت بعض الأحياء الجنوبية للعاصمة السورية دمشق اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامى والمعارضة المسلحة الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط تردد أنباء عن بدء وحدات منه عملية عسكرية فى تلك الأحياء.

وقال أهالى يقطنون فى المناطق المحيطة بتلك الأحياء لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى دمشق إن كل المؤشرات على الأرض توحى بأن الجيش بدأ عملية عسكرية، فهناك اشتباكات عنيفة جدا تجرى فى القسم الجنوبى من حى التضامن تحديدا فى شارع " دعبول" الواقع فى الجهة الشرقية من الحى.

وأضافت السكان "أيضا هناك من يتحدث عن اشتباكات عنيفة تجرى على مداخل مخيم اليرموك الشمالية وفى شارع فلسطين التابع للمخيم، وأيضا فى حيى القدم والعسالى".

يذكر أن الجيش السورى كثف منذ السبت والأحد الماضيين من عملياته فى الأحياء الجنوبية لدمشق.. وقضى أهالى المناطق المجاورة لتلك الأحياء الليلتين الماضيتين على أصوات انفجارات يعتقد أنها ناجمة عن قصف بقذائف الهاون وراجمات صواريخ ترافقت مع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

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