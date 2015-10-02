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بالصور .. تجدد المظاهرات المطالبة بمكافحة الفساد بالعراق

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بالصور .. تجدد المظاهرات المطالبة بمكافحة الفساد بالعراق بالصور .. تجدد المظاهرات المطالبة بمكافحة الفساد بالعراق

مظاهرات اليوم المناهضة للفساد في العراق

شارك آلاف المتظاهرين مجددًا مساء اليوم، في معظم مدن وسط وجنوب العراق الكبرى مظاهرات احتجاجية للمطالبة بمكافحة الفساد وإصلاح مؤسسات الدولة.

وجاءت أضخم التظاهرات وسط بغداد في ساحة التحرير، حيث اتهم المتظاهرون والبرلمان بـالتقاعس عن اجراء  الإصلاحات التي أعلن عنها مؤخرًا، في حين فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة حول الساحة تحسبًا لوقوع أي  أعمال شغب.

وشهدت محافظات البصرة وواسط وذي قار وكربلاء وميسان والديوانية، اليوم تظاهرات احتجاجية مماثلة على سوء الخدمات وتفشي الفساد المالي والإداري، رغم حزم الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

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