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بعد آيفون والساعة.. أبل تقترب من الخاتم الذكي

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بعد آيفون والساعة.. أبل تقترب من الخاتم الذكي بعد آيفون والساعة.. أبل تقترب من الخاتم الذكي

تقدمت شركة أبل، التي ابتكرت هاتف آيفون ثم الساعة الذكية، هذا الأسبوع بطلب تسجيل براءة اختراع لـ”خاتم ذكي” يمكن أن يعمل بالتوافق مع جهاز آيفون، وأوضحت في طلبها تفاصيل بشأن هذا الخاتم التفاعلي.

وقالت أبل إن الخاتم الذكي سيحتوي على شاشة لمس أو لوحة لمس، ويمكن ارتداؤه بالأصبع السبابة، ويمكن التحكم به بواسطة الإبهام، بحسب موقع سكاي نيوز.

وقالت الشركة إنه يمكن تضمين الخاتم بمكبر صوت لتلقي الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى تضمينه بآلية الرجاج حتى يدرك من يرتديه بأن شيئاً ما قد حدث.

وبحسب براءة الاختراع فإن الخاتم يمكنه اقتراح تكملة الكلمات التي تكتبها من خلال التقاط مشاعر الأصبع عند الكتابة.

 

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