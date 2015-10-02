أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

جامعة برمنجهام تعرض أقدم مخطوطة للقرآن الكريم على الجمهور

Google+ Print
جامعة برمنجهام تعرض أقدم مخطوطة للقرآن الكريم على الجمهور جامعة برمنجهام تعرض أقدم مخطوطة للقرآن الكريم على الجمهور

أرشيفية

 

كُشف النقاب عن  أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في غرفة تحت قبة مبنى الموسيقى في جامعة برمنجهام البريطانية و التي سوف تعرض للجمهور ابتداء من اليوم الجمعة مجانًا إلى غاية يوم 25 أكتوبر الحالي .

و قد وجهت الدعوة إلى العديد من أبناء الجالية المسلمة ليطّلعوا على المخطوطة التي تعود إلى القرن السابع الميلادي، وتمتلكها مكتبة جامعة برمنجهام.

وكانت جامعة برمنجهام قد وجدت المخطوطة ملحقة خطأ بنسخة أحدث من القرآن. وتبدو النسخة متطابقة مع النسخ الموجودة في الوقت الراهن من القرآن الكريم، ولم يمسها أي تغيير أو تحريف، لكن حواف الأوراق تعرضت للتلف.

وذكرت الجامعة أن تقنية التأريخ باستخدام الكربون المشع تصنف المخطوطة كواحدة من أقدم المخطوطات المعروفة من القرآن الكريم.

وعثرت الدكتورة ألبا فيديلي التي كانت تدرس العناصر الموجودة في مجموعة من مخطوطات الشرق الأوسط على صفحتين من مصحف تعودان لأواخر القرن السابع الميلادي. وقامت بفحصهما باستخدام الكربون في جامعة أكسفورد، فأشارت التحاليل إلى أن المخطوطة المذكورة قد تعود بنسبة 95% إلى زمن النبي .

كما أن من المقرر أن يتم عرض المخطوطة في معرض بمتحف مدينة برمنجهام في الربيع المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا