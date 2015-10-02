جامعة برمنجهام تعرض أقدم مخطوطة للقرآن الكريم على الجمهور

كُشف النقاب عن أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في غرفة تحت قبة مبنى الموسيقى في جامعة برمنجهام البريطانية و التي سوف تعرض للجمهور ابتداء من اليوم الجمعة مجانًا إلى غاية يوم 25 أكتوبر الحالي .

و قد وجهت الدعوة إلى العديد من أبناء الجالية المسلمة ليطّلعوا على المخطوطة التي تعود إلى القرن السابع الميلادي، وتمتلكها مكتبة جامعة برمنجهام.

وكانت جامعة برمنجهام قد وجدت المخطوطة ملحقة خطأ بنسخة أحدث من القرآن. وتبدو النسخة متطابقة مع النسخ الموجودة في الوقت الراهن من القرآن الكريم، ولم يمسها أي تغيير أو تحريف، لكن حواف الأوراق تعرضت للتلف.

وذكرت الجامعة أن تقنية التأريخ باستخدام الكربون المشع تصنف المخطوطة كواحدة من أقدم المخطوطات المعروفة من القرآن الكريم.

وعثرت الدكتورة ألبا فيديلي التي كانت تدرس العناصر الموجودة في مجموعة من مخطوطات الشرق الأوسط على صفحتين من مصحف تعودان لأواخر القرن السابع الميلادي. وقامت بفحصهما باستخدام الكربون في جامعة أكسفورد، فأشارت التحاليل إلى أن المخطوطة المذكورة قد تعود بنسبة 95% إلى زمن النبي .

كما أن من المقرر أن يتم عرض المخطوطة في معرض بمتحف مدينة برمنجهام في الربيع المقبل.