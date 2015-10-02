وزير الخارجية يلتقى أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية بنيويورك

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية، حيث دار نقاش مطول حول العلاقات المصرية- الأمريكية وأهمية تعزيزها بشكل يرتقى لما هو متوقع من دولتين لهما تاريخ طويل من علاقات التعاون، بالإضافة إلى تناول الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط بشكل عام، وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا والأزمة السورية والعراق واليمن وجهود مكافحة الإرهاب.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، بأن الوزير شكرى أكد لأعضاء اللجنة على أهمية استثمار جميع الدوائر الأمريكية ببذل المزيد من الجهد والوقت لتنشيط وتعزيز العلاقات الامريكية مع مصر فى مجالاتها الاقتصادية والسياسة والعسكرية والاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسى حول القضايا الإقليمية، لاسيما فى ظل ما تواجهه المنطقة من مخاطر وتهديدات متزايدة تؤثر على مصالح جميع الأطراف.