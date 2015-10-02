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ننشر النتائج النهائية لإنتخابات الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

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ننشر النتائج النهائية لإنتخابات الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ننشر النتائج النهائية لإنتخابات الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

زياد بهاء الدين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عقب انتهاء فرز الأصوات، أن الأصوات الصحيحة 443 صوتاً، والأصوات الباطلة 65 صوتاً. وقال كريم عبد الراضى، رئيس لجنة الانتخابات، إن نتائج فرز الأصوات أسفرت عن فوز كل من: “النائب الأول لرئيس الحزب زياد بهاء الدين”. أما أعضاء الهيئة العليا الفائزين هم: “ايهاب الخراط 429 صوتا، عماد أبو غازى 413 صوتا، هنيا شلقامى 370 صوتا، حسين شريف، عصام محمود، إسلام عبد الهظيم، هناء أبو الغار، منى أبو الغار، وائل هريدى، محمد عبد الوهاب، ولاء عز الدين، محمود سامى، تامر موسى، محمد فريد زهران، أسماء نور الدين، إبراهيم محيى، سميرة الجزار، هبه عصام، شرين فاروق، نفين عبيد، أشرف رمضان، أحمد فوزى، أمانى محمود، إسلام حسين، تريزة سمير، مواهب المويلحى، إسلام هاشم، مها الجزار، أسماء حسنين، محمد ابو النجا، تامر الريس، هالة فودة، عطية دسوقى، هشام فتوح، هشام إبراهيم، نجلاء حسين، زياد العليمى، تامر سامى، منار كامل، أمانى بلال، شكرى بطرس، محمد عرفات، مها عبد الناصر”.

 

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