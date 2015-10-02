أسبوع باريس في يومه الثالث: امراة الصيف القادم بإطلالة رياضية

امراة ربيع وصيف 2016 ستكون ذات طلة رياضية بامتياز، حيث غلبت الأزياء المستوحاة من الملابس الرياضية على معظم عروض اليوم الثالث من عروض باريس للأزياء الجاهزة. برز هذا التوجه خاصة عند دار "كلوي" Chloéحيث اختارت "كلير وايت كييلر" Clare Waight Keller مصممة هذه الدار أن تمزج التنورات العريضة مع كنزات رياضية متعددة الألوان. وقد كرست هذه المصمّمة بصمتها التي عودتنا عليها خاصة التنانير وفساتين الصيف الفضفاضة والمريحة ذات الطلة العصرية والشبابية المصنوعة من الأقمشة الشفافة. لكن لم تغب اللمسة الانثوية على العرض حيث زيّنت بعض الأزياء بالدانتيلا الرفيعة وفساتين الكوكوتيل القصيرة ذات العارية الاكتاف.

من جهتها كرست دار "كارفن" Carven هذا التوجه الرياضي والشبابي حيث استوح كل من ألكسي مارسيال Alexis Martial وأردريان كيلودو Adrien Caillaudaudمصمما هذه الدار اللذان قدما ثاني مجموعة لهما تحت رايتها، أزياء العرض من ملابس الغوص البحري، تجسد بقوة في البنطلوانات الضيقة التي صاحبت الكنزات المزكشة ذات الرسومات المستوحاة من عالم البحار. كما جسدا جماليات و دفء الصيف من خلال الشورتات والتنانير والفساتين القصيرة المصنوعة من قماش "البليسييه" ذات الألوان المائية التي تنوّعت ما بين الأخضرالمائي والأزرق البحري ولمسة من البرتقالي والأحمر التي تذكر بألوان نباتات أعماق البحار.

ومن عالم البحار، انتقل بنا "جوليان دوسنا" Julien Dossena مصمم دار "باكو رابان" Paco Rabanne الى عالم سباق الدراجات النارية من خلال أزياء غلب عليها الجلد، طعمت بتفاصيل من المعدن. أزياء ذات قصات قريبة من الجسم وفتحات جانبية جريئة، وكذلك الأقمشة اللماعة خاصة اللون الذهبي والفضي في لفتة منه الى فستان باكور رابان المعدني، رمز هذه الدار الاسبانية منذ تأسيسها. ومن المنتظر ان تفتح هذه الدار محلاً جديداً في باريس بالضبط في شارع "كومبون" الراقي.

أما المصمم الذي سار ضد التيار في اليوم الثالث من عروض الازياء فهو المصمم الفرنسي الشاب أوليفيه روستانغ Olivier Rousteing مصمم دار "بالمان" الذي أغنى عرضه بمجموعة من الفساتين الطويلة والقصيرة الراقية ذات الطلة الأنثوية الجرئية، التي ترسم منحنيات جسم المرأة وكذلك الخصور من خلال الأحزمة الجلدية. كان العرض هادئاً من حيث الألوان التي تنوّعت ما بين الأسود، الأبيض والبيج.