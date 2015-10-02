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أشرقي بفساتين الترتر كالنجمات بسهراتك!

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أشرقي بفساتين الترتر كالنجمات بسهراتك! أشرقي بفساتين الترتر كالنجمات بسهراتك!

الجمعة 02-10-2015 15:55

نحاول أن نختار إطلالات مُشرقة ولافتة لسهراتنا الفاخرة، ولهذا نبحث عن تصاميم فساتين جذّابة بأقمشة مميزة. لكن، مهما بحثت فلن تجدي خياراً أفضل من أقمشة الترتر ببريقها الرائع والآسر للعيون، ولهذا هي المفضلة بالنسبة للنجمات، وستصبح المفضلة لديك أنت أيضاً بعد أن تشاهدي أجمل إطلالاتهن فيها.
حيث، وفي كل مناسبة هامة، نرى النجمات وقد اخترن هذا النوع من الأقمشة، بألوان معدنية جذّابة مثل: الفضي، الذهبي والبرونزي. ولعل أبرز عاشقات هذه الخامة النجمة "صوفيا فيرغارا" Sofia Vergara التي شاهدناها مؤخراً بفستان ذهبي مكشوف الأكتاف، و"كيري واشنطن" Kerry Washington التي تألقت بفستان عصري رائع باللون الفضي حمل توقيع "مارك جاكوبس" Marc Jacobs. وكذلك نجمتنا هيفاء وهبي التي تعشق قماش الترتر،إذ يطغى على معظم إطلالاتها. كما لفتتنا إطلالة النجمة الألمانية "ديان كروغر" Diane Kruger بفستان برّاق قصير باللونين الأزرق والأسود من "برادا" Prada. وكذلك الممثلة البريطانية "ايميلي بلانت" Emily Blunt التي اختارت فستاناً طويلاً من نفس الدار. نجوى كرم كثيراً ما تختار قماش الترتر لفساتينها، ولعل أجملها كان الفستان ذو الكتف الواحدة الذي اختارته لحفل رأس السنة. وكذلك تفعل ميريام فارس أيضاً.
أقمشة الترتر مثالية للسهرات والمناسبات الكبيرة، شاهدي إطلالات النجمات فيها واختاري الأجمل من بينها.

 

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