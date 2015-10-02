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كيف بدت إطلالة اليسا في عاصة الأناقة باريس؟

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كيف بدت إطلالة اليسا في عاصة الأناقة باريس؟ كيف بدت إطلالة اليسا في عاصة الأناقة باريس؟

الجمعة 02-10-2015 16:53

من المعروف عن النجمة اليسا عشقها للموضة ومتابعتها لأحدث إصدارات وعروض دور الأزياء العالمية ولاسيما المفضلة لديها، لذلك اتجهت لباريس عاصمة الأناقة لحضور أسبوع الموضة لموسم ربيع وصيف 2016.
وفي إطلالة ناعمة بالأسود والأبيض شاهدنا اليسا في الصف الأول لدار "لانفان" Lanvin الفرنسية حيث نسّقت فستان من صيحة المونوكرم من فوقه معطف من الفرو وحقيبة جلدية سوداء وسوار على شكل نجمة، وإطلالة اليسا بكاملها حملت توقيع الدار. وقد شاهدناها أيضاً تُجري حوار خاص مع المدير الابداعي للدار "ألبير ألباز" Alber Elbaz ولا بد انها كانت تُثني على تصاميمه الرائعة.
ما رأيك بإطلالة اليسا بالأسود والأبيض؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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سيدتي