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مدافع أورلاندو: نعرف ماذا ينتظرنا من جماهير الأهلي في حالة تواجدهم

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مدافع أورلاندو: نعرف ماذا ينتظرنا من جماهير الأهلي في حالة تواجدهم مدافع أورلاندو: نعرف ماذا ينتظرنا من جماهير الأهلي في حالة تواجدهم

أكد روي مهاموتسا مدافع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إن فريقه يعلم جيدا ماذا ينتظره ويتوقع ماذا سيحدث في حالة حضور جماهير الأهلي مباراة نصف نهائي الكونفدرالية.

الأهلي يستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس مساء الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

أورلاندو فاز ذهابا بهدف مقابل لاشيء ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى نهائي البطولة.

وعن المباراة تحدث مهاموتسا قائلا: "لقد لعبنا ضد الأهلي في نهائي إفريقيا من قبل. وقد كانوا رائعين. ولكن الآن وقتنا".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام جنوب إفريقيا "الآن نحن نعرف جيدا ماذا ينتظرنا ونتوقع ما يمكن للأهلي فعله".

وأتم "كذلك الأمر بالنسبة للجماهير في حالة حضورها اللقاء. لعبنا ضدهم من قبل والآن نعرف جيدا ماذا ينتظرنا. وهذا أفضل".

وأرسل الأهلي خطابا لاتحاد الكرة يعترض فيه على الطريقة التي اتفق بها على حضور الجماهير لمباراته أمام أورلاندو بايرتس. (طالع التفاصيل).

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فيديو اليوم السابع