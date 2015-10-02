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في عيد ميلاد توأميها ماذا تذكرت زينة من يوم ولادتهما؟

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في عيد ميلاد توأميها ماذا تذكرت زينة من يوم ولادتهما؟ في عيد ميلاد توأميها ماذا تذكرت زينة من يوم ولادتهما؟

الجمعة 02-10-2015 18:18

بعيداً عن والدهما الفنان أحمد عزّ، تحتفل الفنانة زينة للعام الثاني على التوالي، بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين. وهي قررت أن تشارك فرحتها بالمناسبة مع الجمهور، بنشر صورة عليها رسومات خاصة بالأطفال، ومكتوب عليها اسمي زين وعزّ وعبارتي و Happy Birthday 2 years.
زينة علقت تحت الصور" زي النهارده من سنتين كان أحلى يوم في حياتي، يوم ما تولد أحلى ولدين في العالم.
وتابعت زينة" يا رب بارك فيهم واحفظهم وارزقني برهم. احمدك يا رب على كل نعمك. انت كريم أوي يا رب الحمد لله.. ربنا يبارلك لكم في اولادكم.. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي يا أولادي وربنا ما يحرمني منكم".
زينة ربحت حكما قضائياً من المحكمة، بإثبات نسب طفليها إلى احمد عز كما أعطتها الحق في استخراج شهادات ميلاد للتوأم والاوراق الرسمية الخاصة بهما.

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سيدتي