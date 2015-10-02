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الأهلي يهزم الزمالك في دوري اليد 33-30

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الأهلي يهزم الزمالك في دوري اليد 33-30 الأهلي يهزم الزمالك في دوري اليد 33-30

حقق فريق كرة اليد مواليد 96 بالأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 33 – 30 في دوري المرتبط لمحترفين كرة اليد .

وقدم الفريق عرض قوي تحت قيادة الكابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ووصل الفارق في النقاط منتصف الشوط الثاني الى 11 نقطة قبل أن يتقلص مع نهاية المباراة الى 3 نقاط فقط .

وأكد يحيي يوسف المدير الفني أن الفوز على الزمالك دفعة قوية في الدوري وجاء تتويجاً لجهود بذلها الجهاز الفني واللاعبين طوال فترة الإعداد الماضية .

وأشاد المدير الفني بالروح العالية والالتزام الخططي للاعبين طوال وقت المباراة ، وأن نتيجة المباراة كانت طبيعية نتيجة السيطرة على مجريات اللعب ، وهو ما جعله يقوم بإراحة عدد من العناصر الأساسية في الشوط الثاني بعد أن اطمأن على سير المباراة والنتيجة .

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