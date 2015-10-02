5 نصائح لأناقة الصغار في الحفلات والأعراس

1 - اختاري القياسات المناسبة؛ لأنها تضمن الراحة والاسترخاء لطفلك، وتذكري أن القياسات تختلف من دار أزياء إلى أخرى، والأفضل أن يرافقك الطفل في مشوار التسوق؛ كي يقيس ثيابه بنفسه. وعند شراء الحذاء اختاري الموديلات البسيطة والمريحة وواطئة الكعوب، التي تتيح للطفل حرية الحركة، واتركي حوالي نصف بوصة زيادة عند المقدمة.

2 - احرصي على أن يبقى طفلك مرتاحاً وسعيداً ورائق المزاج طوال الحفل. اختاري الأقمشة والمنسوجات الناعمة، وتأكدي أنها لا تسبب له الحكّة أو الحساسية أو التعرق والشعور بالحرقة أو الضيق، وعليك الابتعاد قدر الإمكان عن الأقمشة الصناعية والنايلون، خاصة عند منطقة الرقبة والرسغين والخصر.

3- ابدئي استعدادك للحفل في وقت مبكر، وناقشي طفلك فيما يريد أن يلبسه قبل أسبوعين في الأقل من موعد الحفل، واشرحي له طبيعة المناسبة، ولماذا عليه أن يلبس ثياباً خاصة. إن الاستعداد النفسي أمر مهم، خاصة إذا ما كان لطفلك دور في الحفل، مثل: حمل الشموع، أو مرافقة العروسين في الزفة.

4 - تذكري أن لطفلك رأياً فيما يريد أن يلبسه في الحفل، وعليك أن تراعي ذوقه الشخصي، وأن تشركيه في خطط التسوق، وألا تفرضي عليه ما لا يريده، وبشيء من الصبر والحوار الهادئ يمكن أن تصلي وإياه إلى حلٍ وسط يرضيك ويرضيه.

5 - اختاري ملابس البنات بخطوط هادئة وبسيطة، وألوان بيضاء أو باستيلية أو مائية رائقة، والأفضل أن تزين بدلاتهن بلمسات ناعمة في منطقة الصدر أو الأكمام أو الذيول، مع مراعاة أن تكون مريحة وسهلة اللبس، وتجمع بين أناقة الكبار وبراءة الصغار.