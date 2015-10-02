وزير الخارجية الإماراتي يطالب المجتمع الدولي بدعم مصر فى مواجهة الإرهاب

صرح وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده تشعر بالقلق حيال تفاقم العنف فى المنطقة العربية، لافتًا إلى أن الاستقرار مرتبط بمدى التعاون بين بلدان المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي لدعم مصر ومساعدتها ضد الإرهاب. و قال : ’’ استقرار مصر ضروري لاستقرار المنطقة ‘‘.

و أضاف وزير خارجية الإمارات خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده تدين التنظيمات الإرهابية وتستنكر أفعالها. وحول الوضع اليمني قال: ’’ إن الإمارات ملتزمة بالجهود لإعادة الاستقرار لليمن‘‘ ، وأضاف قائلاً: ’’ ساهمنا بـ 200 مليون دولار كمساعدات لليمن‘‘، مشددًا على رفض بلاده التدخل الإيراني بشؤون الإمارات الداخلية.

كما شدد على أن ضرورة وجود حل لا سياسي للأزمة السورية، مشيرًا إلى استقبال الإمارات لأكثر من 100 ألف لاجئ سوري.