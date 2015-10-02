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سوريا : الغارات الجوية لمواجهة الإرهابيين غير مجدية دون تعاون مع الجيش

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سوريا : الغارات الجوية لمواجهة الإرهابيين غير مجدية دون تعاون مع الجيش سوريا : الغارات الجوية لمواجهة الإرهابيين غير مجدية دون تعاون مع الجيش

وزير الخارجية السوري وليد المعلم

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الغارات الجوية ضد “الإرهابيين” في سوريا غير مجدية ما لم يتم التعاون مع الجيش السوري.
> وأكد المعلم – خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة – دعم السورية دعوة روسيا لقيام تحالف دولي إقليمي لمكافحة “الإرهاب”.
> وكثفت روسيا خلال الساعات الماضية غاراتها الجوية داخل سوريا.
> وقالت موسكو إنها شنت ” 18 غارة جوية على 12 موقعا يسيطر عليها تنظيم “داعش” ” داخل سوريا منذ مساء الخميس.
> واستهدفت الطائرات الروسية، للمرة الأولى، معقل تنظيم “داعش” في الرقة، بحسب معارضين.
> وقال معارضون سوريون إن طائرات روسية استهدفت مركز سيطرة في محافظة حلب أمدت الولايات المتحدة المعارضة به.
> واعتبر وزير الخارجية السوري أن “كل ما سبق من عمليات لمكافحة (الإرهاب) لم يؤد إلا إلى انتشاره وتفشيه.”
> وقال إن الجيش العربي السوري هو “القوة الوحيدة التي تتصدى للإرهاب” في سوريا.
> كما أشار – في كلمته بالأمم المتحدة – إلى أن حكومة دمشق وافقت على المشاركة في نقاشات أولية بشأن محادثات لحل الصراع السوري.
> وكان أعضاء في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد انتقدوا الغارات الروسية.
> ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا ودول خليجية، في بيان مشترك، روسيا إلى وقف ضرباتها الجوية “ضد المعارضين السوريين والتركيز على ضرب تنظيم داعش”، معبرة عن “القلق العميق”.

 

bbc

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