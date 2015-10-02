مقتل أبو بلال التونسى أحد قتلة الطيار الأردنى معاذ الكساسبة

أفادت قناة "العربية" الإخبارية بأن غارة جوية لطيران التحالف الدولى أدت إلى مقتل المسلح فى تنظيم "داعش" أبو بلال التونسي، وهو أحد الذين ظهروا فى الصور بعيد أسر الطيار الأردنى معاذ الكساسبة.

وذكرت "العربية" أن الأنباء تضاربت بشأن مكان تواجد التونسى أثناء وقوع الغارة، التى قيل إنها ضربت الرقة السورية، فيما أفادت مصادر أخرى أن القصف طال سيارة التونسى أثناء تنقله مع عنصرين آخرين على طريق الطبقة فى الجهة الغربية من المدينة.

وكانت طائرة الكساسبة قد سقطت فى الرقة بسوريا أثناء تنفيذ عمليات قصف ضد "داعش" ضمن عمليات التحالف الدولى فى 25 ديسمبر 2014.

وأعدم "داعش" الكساسبة حرقا فى 3 يناير الماضي، وأثار حرق الكساسبة ردود أفعال واسعة النطاق.

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