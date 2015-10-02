تشكيل في الجول - طارق السيد يفضل كهربا كمهاجم ولاعب واحد على الدائرة

يرى طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ضرورة إشراك محمود كهربا في مركز الهجوم عندما يلعب الفريق أمام النجم الساحلي بمبارة الإياب أمام النجم الساحلي التونسي.

الزمالك لديه مهمة صعبة أمام النجم الساحلي التونسي في مباراة الإياب إذ يحتاج لتعويض خسارته 5-1 ذهابا في سوسة.

FilGoal.com سأل طارق السيد عن اختياراته لتشكيل الزمالك أمام النجم في مباراة الإياب.

وأجاب "الشناوي في حراسة المرمى لأنه يجب أن يكون هناك ثقة في قدراته لذلك أفضل البدء به مع رباعي دفاعي مكون من حازم إمام ومحمد عادل جمعة وعلي جبر ومحمد كوفي".

"في الوسط طارق حامد ويكون هو الحامي الوحيد لدائرة المنتصف، عمر جابر ومعروف يوسف بجانبه لكن من أجل التقدم ومساندة الهجوم".

"أيمن حفني في دور صانع الألعاب مع باسم مرسي وكهربا والأخير يجب أن يتم توظيفه كمهاجم صريح".