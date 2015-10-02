قائمة الزمالك - مفاجأة من فيريرا وخروج محمد إبراهيم

على الرغم من خروج أيمن فريد طبيب الزمالك ليؤكد عدم جاهزية حمادة طلبة بسبب الإصابة إلا أن البرتغالي جوزفالدو فيريرا اختار اللاعب ضمن قائمة 19 لاعبا لمواجهة النجم الساحلي.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك لتعويض خسارة الذهاب 5-1 في تونس.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي خروج محمد إبراهيم.

بينما يقود باسم مرسي خط هجوم الزمالك مع أحمد حسن مكي ومحمد سالم ويظهر الثلاثي أيمن حنفي ومصطفى فتحي وأحمد حمودي.

وفيما يلي قائمة الـ19 لاعبا للزمالك لمواجهة النجم الساحلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جنش.

الدفاع: حمادة طلبة - محمد عادل جمعة - محمد كوفي - علي جبر - إسلام جمال - أحمد دويدار - حازم إمام - عمر جابر.

الوسط: طارق حامد - معروف يوسف - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد حمودي - أيمن حفني - مصطفى فتحي.

الهجوم: باسم مرسي - أحمد حسن مكي - محمد سالم