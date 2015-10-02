رصدت كاميرا FilGoal.com اصطفاف عدد من لاعبي نادي الزمالك فوق سور النادي لتحية الجماهير والهتاف معهم قبل مواجهة النجم الساحلي.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقرر الزمالك إلغاء حضور الجماهير لمران الفريق "بطلب من جوزفالدو فيريرا للحفاظ على تركيز لاعبي الفريق" وعلى الرغم من ذلك تواجد أعداد من الجماهير في إطار النادي.

وقبل انطلاق المران هتفت جماهير الزمالك على اللاعبين ليأتي بعض اللاعبين من بينهم حازم إمام وعمر جابر وأحمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا لتحية الجماهير.

ووقف لاعبو الزمالك فوق سور النادي مع ارتفاع أصوات وهتافات الجماهير قبل العودة من جديد إلى أرض الملعب لخوض المران.

شاهد فيديو في الجول - لاعبو الزمالك فوق سور النادي مع الجماهير

شاهد تشجيع الجماهير للشناوي