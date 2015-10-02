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فيريرا يرد على رغبة البنرزتي في ملاقاة الأهلي: أود مواجهة أورلاندو

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فيريرا يرد على رغبة البنرزتي في ملاقاة الأهلي: أود مواجهة أورلاندو فيريرا يرد على رغبة البنرزتي في ملاقاة الأهلي: أود مواجهة أورلاندو

رد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على رغبة فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي في مواجهة الأهلي في نهائي الكونفدرالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة.

ويستضيف الزمالك يوم السبت في ملعب بتروسبورت النجم الساحلي في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية، بعد الهزيمة ذهابا بخمسة أهداف لهدف.

ويحتاج بطل الثنائية المحلية للفوز بفارق أربعة أهداف من أجل التأهل لنهائي الكونفدرالية وإقصاء منافسه التونسي.

وكان البنزرتي قد تحدث في وقت سابق قائلا:"أتمنى إقامة النهائي بين الأهلي والنجم، حتى نضمن أن اللقب الأفريقي سيكون بحوزة فريق عربي"

وواصل"الأهلي وأورلاندو بايرتس فريقين جيدين، ولكن لم أتابع مباريات النادي الجنوب أفريقي".

وأكمل"أما الأهلي، فأعلم عنه كل كبيرة وصغيرة".

ورد فيريرا خلال المؤتمر الصحفي قائلا:"مدرب النجم يرغب في مواجهة الأهلي في النهائي، حسنا أود ان ألاقي أورلاندو في المباراة النهائية".

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فيديو اليوم السابع