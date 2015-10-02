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عصير"الهليون" خليط سحرى يعالج الأرق ويساعد على النوم

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عصير"الهليون" خليط سحرى يعالج الأرق ويساعد على النوم عصير"الهليون" خليط سحرى يعالج الأرق ويساعد على النوم
يستخدم عصير أو خليط الهليون للمساعدة على النوم، نظرًا لأنه يحتوى على الفيتامينات التى يحتاجها الجسم للمساعدة على الهدوء والاسترخاء.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن الخيار والكرفس يقللان من مستويات الإجهاد البدنى والعقلى، وهى أطعمة مفيدة لمن يعانون اضطرابات النوم بسبب القلق.

ومن السهل للغاية عمل عصير الهليون كل يوم لتنظيم النوم وتحسين الصحة، وأشار الباحثون إلى أن الزنجبيل أيضًا فى هذا المشروب، يهدئ المعدة، ويتكون هذا العصير من:

• المكونات اللازمة


>9 قطع من الهليون
>2 سيقان الكرفس
>1 ثمرة خيار
>1 ثمرة ليمون
>1 تفاحة
>1 قطعة من جذر الزنجبيل

• طريقة الإعداد


>يتم نقع الهليون فى الماء لمدة 5 دقائق، ثم يقطع الكرفس والخيار والليمون والتفاح، وتضع كل من المكونات فى الخلاط، حتى يصبح المزيج سلس.
>ويوصى الخبراء بشرب هذه المشروب كل يوم بعد الغداء لعلاج اضطرابات النوم.
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