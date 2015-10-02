إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة فى حفل عرس بالفيوم

تمكنت أجهزة الشرطة بالفيوم من السيطرة على مشاجرة نشبت بقرية تلات بمركز الفيوم بسبب لعب الأطفال فى حفل عرس، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بإصابة كل من: "خالد ن ع"، 24 سنة، وابن عمه "مصطفى.م"، 35 سنة، (طرف أول)، و"محمد ع ع"، 22 سنة، (طرف ثان)، وتبين أنهم أصيبوا فى مشاجرة نشبت فى حفل عرس بقرية تلات بمركز الفيوم بسبب لعب الأطفال وتم ضبط أطراف المشاجرتين والأسلحة المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.