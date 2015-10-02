ضبط 3 أسلحة آلية بحوزة تاجر مواشى بالوادى الجديد

تمكنت شرطة مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة من ضبط تاجر مواشى وبحوزته 3 قطع أسلحة آلية خرطوش وعدد من الطلقات النارية، تم تحريز المضبوطات وتحرير بها المحضر رقم 4805 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بضبط تاجر مواشى يدعى ر.م 47 سنة ومقيم منطقة دير الدلاجنة بمحافظة أسيوط، وبحوزته بندقية آلية عيار 762 x 39 مم وبندقية آلية طراز "لى اند فيلد" وبندقية خرطوش و8 طلقات نارية عيار 7.62 x39 مم وذلك أثناء تردده على أحد المناطق السكنية فى مدينة الخارجة وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.