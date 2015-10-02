النيابة تصرح بدفن جثة شاب عثر عليها بالطريق الصحراوى فى إدفو

صرحت نيابة إدفو بدفن جثة شاب عثر عليها ملقاة على الطريق الصحراوى الغربى ناحية السباعية شمال غرب أسوان، وذلك بعدما أفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرية وعدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة واستلمت أسرة المتوفى الجثة اليوم.

كانت الأجهزة الأمنية بأسوان تلقت إخطارا بالعثور على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه وبحوزته أوراق ثبوتية ومحل إقامته مركز طنطا بالغربية ويبلغ من العمر 35سنة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

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- العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق الصحراوى شمال أسوان