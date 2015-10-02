رئيس مدينة برج العرب يشن حملات إزالة التعديات والبناء بدون ترخيص

قامت اليوم حملة لإزالة تعديات على المنفعة العامة والبناء بدون ترخيص تحت إشراف اللواء أحمد متولى - رئيس مركز ومدينة برج العرب وبرئاسة نسيم يوسف - سكرتير عام المركز ورئيس لجنة الإزالات بالمركز، تم خلال الحملة تنفيذ قرار الإزالة رقم 16 لسنة 2015 التعدى على شارع ببناء سور حول منزل معرقلا بذلك حركة المارة والمركبات.إعلان - Ads إعلان - Ads
يأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة بتفعيل دولة القانون فى إزالة التعدى على أملاك الدولة والمنفعة العامة والبناء بدون ترخيص وتوجيهات هانى المسيرى - محافظ الإسكندرية فى هذا الشأن.
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