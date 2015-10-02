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رئيس مدينة برج العرب يشن حملات إزالة التعديات والبناء بدون ترخيص

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رئيس مدينة برج العرب يشن حملات إزالة التعديات والبناء بدون ترخيص رئيس مدينة برج العرب يشن حملات إزالة التعديات والبناء بدون ترخيص
قامت اليوم حملة لإزالة تعديات على المنفعة العامة والبناء بدون ترخيص تحت إشراف اللواء أحمد متولى - رئيس مركز ومدينة برج العرب وبرئاسة نسيم يوسف - سكرتير عام المركز ورئيس لجنة الإزالات بالمركز، تم خلال الحملة تنفيذ قرار الإزالة رقم 16 لسنة 2015 التعدى على شارع ببناء سور حول منزل معرقلا بذلك حركة المارة والمركبات.

يأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة بتفعيل دولة القانون فى إزالة التعدى على أملاك الدولة والمنفعة العامة والبناء بدون ترخيص وتوجيهات هانى المسيرى - محافظ الإسكندرية فى هذا الشأن.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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